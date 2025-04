Giardini presso Messina - Soluzione Cruciverba: Naxos

NAXOS

Curiosità su Messina: Messina (AFI: [mes'sina] ; Missina in siciliano) è un comune italiano di 216 918 abitanti capoluogo dell'omonima città metropolitana in Sicilia. È il terzo comune siciliano per abitanti dopo il capoluogo Palermo e Catania, nonché il tredicesimo comune italiano per popolazione e la terza città non capoluogo di regione più popolosa d'Italia.

