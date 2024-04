La Soluzione ♚ Giardini sono presso Taormina

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NAXOS

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.

Curiosità su Giardini sono presso taormina: Intitolata a maria santissima della raccomandata. giardini dal 1º gennaio 1847 ottenne l'autonomia da taormina e nell'agosto del 1860 dalla sua baia partì garibaldi... Giardini Naxos (Jardina in siciliano) è un comune italiano di 9 087 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia. Al vecchio nome del comune (Giardini), con legge regionale n. 13 del 1978 si aggiunse Naxos per ricordare la sede dell'antica colonia greca fondata nell'VIII secolo a.C., il cui sito archeologico si estende nei pressi di capo Schisò.

