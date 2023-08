Panchina da giardini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Panchina da giardini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEDILE

Significato/Curiosità : Panchina da giardini

Un "sedile" da giardino è una struttura progettata per offrire un posto a sedere all'aperto. Solitamente realizzata in legno, metallo o altri materiali resistenti agli agenti atmosferici, questa panchina è un elemento comune nei giardini pubblici, nei parchi e nelle aree di relax all'aperto. Oltre alla sua funzione pratica, un sedile da giardino può aggiungere un tocco estetico all'ambiente circostante, fornendo un luogo dove le persone possono rilassarsi, leggere o socializzare. La sua semplicità e versatilità lo rendono un elemento essenziale per creare un'atmosfera accogliente all'aperto.

