Il castello presso Parigi di cui sono famosi i giardini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il castello presso Parigi di cui sono famosi i giardini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VERSAILLES

Significato/Curiosita : Il castello presso parigi di cui sono famosi i giardini

In dettaglio: giardini di versailles. il giardino di versailles comprende i parterre e i boschetti. ai piedi del castello si trovano i parterre d'eau... La reggia di versailles, detta anche castello di versailles o palazzo di versailles (in francese château de versailles /a'to d v'saj()/) o semplicemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

