Un viaggiatore autorizzato a portare documenti di Stato immuni da accertamenti doganali

SOLUZIONE: CORRIERE DIPLOMATICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un viaggiatore autorizzato a portare documenti di Stato immuni da accertamenti doganali" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un viaggiatore autorizzato a portare documenti di Stato immuni da accertamenti doganali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Corriere Diplomatico? Un corriere diplomatico è un individuo autorizzato a trasportare documenti ufficiali dello Stato senza sottoporsi ai controlli doganali, garantendo così la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni ufficiali tra le nazioni.

In presenza della definizione "Un viaggiatore autorizzato a portare documenti di Stato immuni da accertamenti doganali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un viaggiatore autorizzato a portare documenti di Stato immuni da accertamenti doganali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Corriere Diplomatico:

C Como O Otranto R Roma R Roma I Imola E Empoli R Roma E Empoli D Domodossola I Imola P Padova L Livorno O Otranto M Milano A Ancona T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un viaggiatore autorizzato a portare documenti di Stato immuni da accertamenti doganali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

