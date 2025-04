L andate della Messa - Soluzione Cruciverba: Ite

ITE

Lo sapevi che... Lunedì dell'Angelo: Il lunedì dell'Angelo o Pasquetta (entrambi nomi popolari italiani, ma chiamato in tutto il resto del mondo come Lunedì di Pasqua) è il giorno dopo la domenica di Pasqua e in numerosi paesi un giorno festivo. È il secondo giorno del tempo pasquale. el cristianesimo occidentale, è anche il secondo giorno dell'Ottava di Pasqua, e nel cristianesimo orientale, è anche il secondo giorno della settimana luminosa (detto anche lunedì in Albis).

