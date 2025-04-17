Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertuccia
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Perchè la soluzione è Macaco? A Gibilterra si trova un animale chiamato macaco, noto anche come bertuccia. Questi scimmioni vivono in libertà e sono un simbolo locale molto amato. La loro presenza è una caratteristica unica dell’area, attirando curiosi e appassionati di natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertuccia
- Risposta: MACACO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MCO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertuccia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Macaco
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