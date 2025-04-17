Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertuccia

Luca Bianchi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertuccia' è 'Macaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MACACO

Perchè la soluzione è Macaco? A Gibilterra si trova un animale chiamato macaco, noto anche come bertuccia. Questi scimmioni vivono in libertà e sono un simbolo locale molto amato. La loro presenza è una caratteristica unica dell’area, attirando curiosi e appassionati di natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertuccia
  • Risposta: MACACO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MCO
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O
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Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertuccia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Macaco

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertuccia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Macaco'.

La soluzione 'Macaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertuccia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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