Si infrange ma non lascia cocci

: Un'onda può propagarsi sia attraverso un mezzo materiale, sia nel vuoto; ad esempio l'onda elettromagnetica e l'onda gravitazionale possono propagarsi anche in assenza di materia, mentre altri fenomeni ondulatori esistono unicamente in un mezzo fisico, che deformandosi produce le forze di ritorno (ad esempio elastiche, legate alla gravità, pressione o tensione superficiale) che ne permettono la propagazione (onda marina, onda sonora, onda sismica ecc. Con onda, in fisica, si indica una perturbazione che nasce da una sorgente e si propaga nel tempo e nello spazio trasportando energia o quantità di moto, senza comportare un associato spostamento della materia. Dal punto di vista matematico un'onda è una soluzione dell'equazione delle onde, o di sue più complicate varianti, la cui espressione varia a seconda del tipo di perturbazione.

Italiano: Sostantivo: onda ( approfondimento) f sing (pl.: onde) . (fisica) (meccanica) movimento periodico o impulsivo che si propaga in un mezzo (non necessariamente un mezzo materiale) con una velocità ben definita onda acustica, onda elastica che si propaga in un mezzo materiale gassoso, liquido o solido. onda elettromagnetica, contemporanea vibrazione di un campo elettrico e di un campo magnetico intorno alla loro posizione di equilibrio, che si propaga in tre dimensioni e può trasportare energia da un punto all'altro.