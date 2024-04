La Soluzione ♚ S infrange sul molo La definizione e la soluzione di 4 lettere: S infrange sul molo. ONDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. S infrange sul molo: Con onda, in fisica, si indica una perturbazione che nasce da una sorgente e si propaga nel tempo e nello spazio trasportando energia o quantità di moto, senza comportare un associato spostamento della materia. Dal punto di vista matematico un'onda è una soluzione dell'equazione delle onde, o di sue più complicate varianti, la cui espressione varia a seconda del tipo di perturbazione. Un'onda può propagarsi sia attraverso un mezzo materiale, sia nel vuoto; ad esempio l'onda elettromagnetica e l'onda gravitazionale possono propagarsi anche in assenza di materia, mentre altri fenomeni ondulatori esistono unicamente in un mezzo fisico, che ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Con onda, in fisica, si indica una perturbazione che nasce da una sorgente e si propaga nel tempo e nello spazio trasportando energia o quantità di moto, senza comportare un associato spostamento della materia. Dal punto di vista matematico un'onda è una soluzione dell'equazione delle onde, o di sue più complicate varianti, la cui espressione varia a seconda del tipo di perturbazione. Un'onda può propagarsi sia attraverso un mezzo materiale, sia nel vuoto; ad esempio l'onda elettromagnetica e l'onda gravitazionale possono propagarsi anche in assenza di materia, mentre altri fenomeni ondulatori esistono unicamente in un mezzo fisico, che ... onda ( approfondimento) f sing (pl.: onde) (fisica) (meccanica) movimento periodico o impulsivo che si propaga in un mezzo (non necessariamente un mezzo materiale) con una velocità ben definita onda acustica , onda elastica che si propaga in un mezzo materiale gassoso, liquido o solido

, onda elastica che si propaga in un mezzo materiale gassoso, liquido o solido onda elettromagnetica , contemporanea vibrazione di un campo elettrico e di un campo magnetico intorno alla loro posizione di equilibrio, che si propaga in tre dimensioni e può trasportare energia da un punto all'altro

, contemporanea vibrazione di un campo elettrico e di un campo magnetico intorno alla loro posizione di equilibrio, che si propaga in tre dimensioni e può trasportare energia da un punto all'altro onda radio, onda elettromagnetica di origine artificiale, di elevata lunghezza d'onda e bassa frequenza, che si usa per comunicare a distanza (senso figurato) grande moltitudine di persone od oggetti in movimento (familiare) portata d'acqua, in genere del mare e di laghi o fiumi e torrenti, che s'innalza e si abbassa, talvolta sino ad infrangersi sulla riva o su una sponda oltre le quali non può avanzare onda d'urto, effetto dei tuoni con il fenomeno naturale dei fulmini; similmente anche le onde sismiche possono esserne causa le vibrazioni dirette contro le persone furono un esempio tipico dell'onda d'urto, comunque estesa anche sulle correnti d'aria Sillabazione ón | da Pronuncia IPA: /'onda/ Etimologia / Derivazione dal latino unda Citazione Sinonimi cavallone, flutto, frangente, increspatura, maroso, ondata

oscillazione, vibrazione

( senso figurato ) forza (travolgente), impeto, slancio, veemenza, violenza

forza (travolgente), impeto, slancio, veemenza, violenza ( senso figurato ) andazzo, corrente, moda, tendenza

andazzo, corrente, moda, tendenza ( senso figurato ) (di persone) folla, insieme, marea, massa, moltitudine, movimento, spostamento tumultuoso,

folla, insieme, marea, massa, moltitudine, movimento, spostamento tumultuoso, (di capelli) arricciatura, ondulazione, piega

arricciatura, ondulazione, piega ( per estensione ) , (letterario) mare, oceano (poet.) ; acque, acqua

, mare, oceano ; acque, acqua ( senso figurato ) (di fenomeno, evento) ripercussione, conseguenza

ripercussione, conseguenza (senso figurato) flusso, fluttuazione, vortice

Contrari contronda, radioonda, semionda Parole derivate ciondolare, dondolare, esondare, esondato, inondare, microonda, ondata, ondeggiare, ondoso, ondulare, ondulato, ondulatorio, ridondare, ridondante Proverbi e modi di dire mettere in onda, mandare in onda : trasmettere in televisione o in radio

: trasmettere in televisione o in radio andare in ona : essere trasmesso

: essere trasmesso essere in onda : essere in diretta, essere in tempo reale

: essere in diretta, essere in tempo reale essere sulla cresta dell'onda : essere in un momento felice e/o di successo

: essere in un momento felice e/o di successo onda lunga:

