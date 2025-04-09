Chi le strappa le fa anche cadere ma non sono le pagine d un libro che non è piaciuto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi le strappa le fa anche cadere ma non sono le pagine d un libro che non è piaciuto' è 'Lacrime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LACRIME

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi le strappa le fa anche cadere ma non sono le pagine d un libro che non è piaciuto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Chi le strappa le fa anche cadere ma non sono le pagine d un libro che non è piaciuto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lacrime

La soluzione associata alla definizione "Chi le strappa le fa anche cadere ma non sono le pagine d un libro che non è piaciuto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi le strappa le fa anche cadere ma non sono le pagine d un libro che non è piaciuto" conferma che la soluzione 'Lacrime' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lacrime

L Livorno A Ancona C Como R Roma I Imola M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi le strappa le fa anche cadere ma non sono le pagine d un libro che non è piaciuto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lacrime' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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