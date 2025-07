Che non si preoccupa nei cruciverba: la soluzione è Noncurante

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Che non si preoccupa' è 'Noncurante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NONCURANTE

Curiosità e Significato di Noncurante

Perché la soluzione è Noncurante? Noncurante descrive una persona che non si preoccupa o non dà importanza a ciò che accade intorno, dimostrando indifferenza o superficialità. È chi vive senza lasciarsi disturbare dai problemi o dalle opinioni altrui, spesso con un atteggiamento spavaldo o distaccato. In sostanza, rappresenta qualcuno che affronta la vita con leggerezza, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze.

Come si scrive la soluzione Noncurante

Se "Che non si preoccupa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

C Como

U Udine

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

