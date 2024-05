Nessuno si preoccupa di non stropicciarlo

Sostantivo

Curiosità su: Pigiama (dal persiano pay-jame, letterale «indumento per le gambe») è il termine con il quale si fa riferimento a una serie di capi di abbigliamento utilizzati a letto. Il termine originale faceva riferimento a dei pantaloni larghi e leggeri, utilizzati in Asia da entrambi i sessi. In occidente invece per pigiama si intende un indumento composto da due «pezzi», derivato dall'originale, ed utilizzato come capo di abbigliamento per il sonno, ma anche per l'abbigliamento casalingo, sempre da entrambi i sessi.

pigiama ( approfondimento) m sing (pl.: pigiama, pigiami)

(abbigliamento) indumento per il sonno

Sillabazione

pi | già | ma

Pronuncia

IPA: /pi'dama/

Etimologia / Derivazione

dal persiano pay cioè "piede, gamba" e jamè ossia "vestito"

Citazione

Parole derivate

(gergale) pigiama-party

Alterati