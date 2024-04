La definizione e la soluzione di 12 lettere: Si preoccupa solo dell oggi. MATERIALISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il materialismo è la concezione filosofica solitamente monista per la quale l'unica realtà che può veramente essere detta esistere è la materia e tutto ciò che deriva dalla sua continua trasformazione. Ciò vale a dire che, fondamentalmente e sostanzialmente, tutte le cose hanno una natura materiale; ovvero che il fondamento e la sostanza della realtà sono materiali. Questa concezione si contrappone al dualismo tra materia e spirito (spiritualismo) e al monismo non materialista di alcune filosofie e religioni, per cui lo spirito è realtà unica, o, in maniera più sfumata, alla concezione dove non esiste alcuna distinzione tra materia e ...

materialista

visione materialista: considera, talvolta unicamente, l'ambito economico e/o gli aspetti finanziariamente produttivi

Sostantivo

materialista

(filosofia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (spregiativo) chi si compiace di ricchezze in modo esagerato e/o effimero, spesso in forme di malvagità e/o delinquenza il mafioso spesso è un materialista facendosene vanto (per estensione) chi, perdendo di vista obiettivi più importanti, concentra la propria attenzione per cose effimere o in quel momento in secondo piano

Sillabazione

ma | te | rià | li | sta

Etimologia / Derivazione

materia

Sinonimi

egoista

vizioso, viziato

(per estensione) laico

Contrari

( per estensione ) responsabile, coscienzioso

responsabile, coscienzioso solidale

( per estensione ) religioso

religioso (spregiativo) new age

Termini correlati

ascesi, ascetismo

entusiasmo, passione

Parole derivate