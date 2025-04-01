Un veloce spuntino in UK nei cruciverba: la soluzione è Snack

Sara Verdi | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un veloce spuntino in UK' è 'Snack'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SNACK

Curiosità e Significato di Snack

La parola Snack è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Snack.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un veloce spuntinoVeloce spuntinoUn veloce aereoMuovendosi ad andatura piu veloce di una camminataUn rapido spuntino

Soluzione Un veloce spuntino in UK - Snack

Come si scrive la soluzione Snack

Hai trovato la definizione "Un veloce spuntino in UK" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione Snack:
S Savona
N Napoli
A Ancona
C Como
K Kappa

