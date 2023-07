Un veloce aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veloce aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRIREATTORE

Significato/Curiosita : Un veloce aereo

Primo servizio di linea con un jet, da londra a johannesburg nel 1952 utilizzando un de havilland comet. il più veloce aereo a reazione militare è stato... (modello pratt & whitney jt8d, ovvero gli stessi che già equipaggiavano il trireattore boeing 727). alle prime versioni (le -10, -15 e -20) si affiancò quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un veloce aereo : veloce; aereo; Girare veloce mente su se stesso; Tasto di riavvolgimento veloce ; Li alza chi va via veloce mente; Per Achille è piè veloce ; La vince il più veloce ; Lo passa chi parte in aereo ; Parti mobili dell aereo ; Top la zona dell aereo più cara; La percorre l aereo ; aereo da guerra;

Cerca altre Definizioni