La soluzione di 5 lettere per la definizione: Veloce spuntino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SNACK

Curiosità su Veloce spuntino: Fermato per qualche minuto sotto un lampione in castle alley per un veloce spuntino. il vicolo alle 00.15 del mattino era deserto e la sua ronda lo riportò... Snack (in italiano spuntino, merenda, o merendina,) è un termine della lingua inglese che indica una categoria di alimenti industriali dolci e salati, altamente calorici e a basso contenuto nutrizionale. Il termine "merendina", spesso usato come sinonimo di "snack" indica, più nello specifico, un dolcetto confezionato per i bambini e da mangiare a merenda. Gli snack vengono solitamente consumati per soddisfare temporaneamente la fame, fornire una quantità minima di energia per il corpo o semplicemente per soddisfare un piacere personale. Gli spuntini confezionati vengono solitamente classificati come "cibo spazzatura" perché contengono ...

