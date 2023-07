Un veloce spuntino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veloce spuntino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TOAST

Significato/Curiosita : Un veloce spuntino

Street, che si era fermato per qualche minuto sotto un lampione in castle alley per un veloce spuntino. il vicolo alle 00.15 del mattino era deserto e la... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toast (disambigua). il toast, o pane tostato, è un tipo di pane in cassetta tagliato a fette... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un veloce spuntino : veloce; spuntino; Girare veloce mente su se stesso; Tasto di riavvolgimento veloce ; Li alza chi va via veloce mente; Per Achille è piè veloce ; La vince il più veloce ; Pezzettino ligneo molto veloce ; Può bastare per uno spuntino ; Uno spuntino all aperto; Uno spuntino sull erba; Si prende per uno spuntino ; Rapido spuntino ;

Cerca altre Definizioni