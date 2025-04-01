Il Barella centrocampista della Nazionale
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SOLUZIONE: NICOLÒ
Come completare la definizione
- Definizione: Il Barella centrocampista della Nazionale
- Risposta: NICOLÒ
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: N_____
- Inizia con: N
- Finisce con: Ò
Perché la soluzione è Nicolò? Nicolò Barella è un centrocampista che si distingue per la sua grande capacità di recuperare palloni e impostare il gioco. La sua presenza a centrocampo permette alla squadra di mantenere il controllo della partita, grazie anche alla sua resistenza e visione di gioco. La sua tecnica e intelligenza tattica lo rendono un elemento fondamentale per la Nazionale, contribuendo attivamente alle azioni offensive e difensive. La sua evoluzione nel calcio internazionale testimonia la sua importanza nel panorama sportivo.
La risposta alla definizione 'Il Barella centrocampista della Nazionale'
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Schemi utili per Nicolò
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con N
- La soluzione finisce con Ò
- Schema iniziale: N_____
- Schema finale: __COLÒ
Le 6 lettere della soluzione Nicolò
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