Fa da appoggio a chi s affaccia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fa da appoggio a chi s affaccia' è 'Davanzale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DAVANZALE

Perché la soluzione è Davanzale? Un davanzale è una struttura che si trova all’esterno di una finestra e che permette di sostenere oggetti o persone che si affacciano. Serve come supporto per chi desidera guardare all’esterno senza rischiare di cadere, offrendo stabilità e sicurezza. Questa componente architettonica aiuta anche a proteggere l’interno dall’umidità e dalle intemperie, creando un punto di riferimento pratico e funzionale. La presenza di un davanzale arricchisce l’aspetto estetico delle finestre e degli edifici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa da appoggio a chi s affaccia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Fa da appoggio a chi s affaccia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Davanzale

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fa da appoggio a chi s affaccia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa da appoggio a chi s affaccia" conferma che la soluzione 'Davanzale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Davanzale

D Domodossola A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa da appoggio a chi s affaccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Davanzale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L appoggio per lo stipite della finestraLastra sul parapetto della finestraFa da appoggio a chi si affaccia alla finestraNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossireChi lo dà fa partire il progetto