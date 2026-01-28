Fa da appoggio a chi si affaccia alla finestra

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fa da appoggio a chi si affaccia alla finestra' è 'Davanzale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DAVANZALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa da appoggio a chi si affaccia alla finestra" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa da appoggio a chi si affaccia alla finestra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Davanzale? Il davanzale è la struttura che si trova sotto la finestra, offrendo un riparo e un sostegno a chi si affaccia. Questa componente permette di appoggiare oggetti o semplicemente di uscire all'aperto senza uscire dalla stanza. È spesso realizzato in materiali resistenti come pietra, marmo o legno, e contribuisce anche all'estetica dell'edificio.

In presenza della definizione "Fa da appoggio a chi si affaccia alla finestra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa da appoggio a chi si affaccia alla finestra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Davanzale:

D Domodossola A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa da appoggio a chi si affaccia alla finestra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

