Lastra sul parapetto della finestra

Alessia Mogavero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lastra sul parapetto della finestra' è 'Davanzale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DAVANZALE

Perchè la soluzione è Davanzale? Il davanzale è quella lastra che si trova sul parapetto della finestra, creando uno spazio utile e decorativo. Spesso si utilizza per appoggiare oggetti o piante, dando un tocco di stile alla stanza. È un elemento pratico e funzionale che arricchisce l’ambiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lastra sul parapetto della finestra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Davanzale

Per risolvere la definizione "Lastra sul parapetto della finestra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Davanzale'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lastra sul parapetto della finestra
  • Risposta: DAVANZALE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: D________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola
A Ancona
V Venezia
A Ancona
N Napoli
Z Zara
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Davanzale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lastra sul parapetto della finestra". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Con lastra: Rimpiazza la lastra rotta 

Con parapetto: Un parapetto del ponte di coperta delle navi 

Con finestra: Impedisce di entrare dalla finestra 