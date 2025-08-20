Lastra sul parapetto della finestra
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lastra sul parapetto della finestra' è 'Davanzale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DAVANZALE
Perchè la soluzione è Davanzale? Il davanzale è quella lastra che si trova sul parapetto della finestra, creando uno spazio utile e decorativo. Spesso si utilizza per appoggiare oggetti o piante, dando un tocco di stile alla stanza. È un elemento pratico e funzionale che arricchisce l’ambiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lastra sul parapetto della finestra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Davanzale
Per risolvere la definizione "Lastra sul parapetto della finestra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Davanzale'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lastra sul parapetto della finestra
- Risposta: DAVANZALE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Davanzale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lastra sul parapetto della finestra". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il James de La finestra sul cortile Un tipo di finestra Una piccola finestra pubblicitaria online Tipologia di finestra isolante: a doppi Togliere la trasparenza a una lastra di vetro
Altre definizioni collegate
Con lastra: Rimpiazza la lastra rotta
Con parapetto: Un parapetto del ponte di coperta delle navi
Con finestra: Impedisce di entrare dalla finestra