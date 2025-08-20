Lastra sul parapetto della finestra

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lastra sul parapetto della finestra' è 'Davanzale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DAVANZALE

Perchè la soluzione è Davanzale? Il davanzale è quella lastra che si trova sul parapetto della finestra, creando uno spazio utile e decorativo. Spesso si utilizza per appoggiare oggetti o piante, dando un tocco di stile alla stanza. È un elemento pratico e funzionale che arricchisce l’ambiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lastra sul parapetto della finestra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Davanzale

Per risolvere la definizione "Lastra sul parapetto della finestra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Davanzale'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lastra sul parapetto della finestra

Lastra sul parapetto della finestra Risposta: DAVANZALE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona L Livorno E Empoli

La soluzione 'Davanzale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lastra sul parapetto della finestra". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.