Una raffica di mitra

Home / Soluzioni Cruciverba / Una raffica di mitra

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una raffica di mitra' è 'Sventagliata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SVENTAGLIATA

Perché la soluzione è Sventagliata? Una raffica di mitra si riferisce a un rapido susseguirsi di colpi sparati in sequenza, creando un suono intenso e continuo. Questo tipo di fuoco può essere descritto come una voce sventagliata, poiché il suo ritmo veloce e il rumore ripetuto ricordano un frastuono distribuito in modo dispersivo. La definizione si collega alla voce sventagliata attraverso l’idea di un flusso di suoni intermittenti e veloci, che si diffondono in modo disordinato nello spazio circostante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una raffica di mitra". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una raffica di mitra nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Sventagliata

Se la definizione "Una raffica di mitra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una raffica di mitra" conferma che la soluzione 'Sventagliata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Sventagliata

S Savona V Venezia E Empoli N Napoli T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una raffica di mitra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sventagliata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Raffica di colpi d arma da fuocoUn mitra ingleseIl cambiare canale a rafficaRaffica di schegge degli antichi cannoniMicidiale raffica di proiettiliUn mitra a canna corta