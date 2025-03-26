Una raffica di mitra
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una raffica di mitra' è 'Sventagliata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SVENTAGLIATA
Perché la soluzione è Sventagliata? Una raffica di mitra si riferisce a un rapido susseguirsi di colpi sparati in sequenza, creando un suono intenso e continuo. Questo tipo di fuoco può essere descritto come una voce sventagliata, poiché il suo ritmo veloce e il rumore ripetuto ricordano un frastuono distribuito in modo dispersivo. La definizione si collega alla voce sventagliata attraverso l’idea di un flusso di suoni intermittenti e veloci, che si diffondono in modo disordinato nello spazio circostante.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una raffica di mitra". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Una raffica di mitra nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Sventagliata
Se la definizione "Una raffica di mitra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una raffica di mitra" conferma che la soluzione 'Sventagliata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Sventagliata
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una raffica di mitra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sventagliata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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