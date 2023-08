Il cambiare canale a raffica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cambiare canale a raffica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZAPPING

Significato/Curiosità : Il cambiare canale a raffica

Lo zapping è un termine utilizzato per descrivere l'azione di cambiare rapidamente i canali televisivi o le stazioni radio, passando da un programma all'altro. Questa pratica è diventata comune con la diffusione dei telecomandi, che permettono agli spettatori di navigare tra le varie offerte televisive con facilità. Lo zapping consente agli utenti di esplorare diverse opzioni di intrattenimento, ma può anche riflettere un atteggiamento di impazienza o di scarsa attenzione verso i contenuti proposti. Tuttavia, questa pratica può essere vista anche come una forma di empowerment per gli spettatori, poiché dà loro il controllo sulla loro esperienza di visione.

