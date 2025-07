Raffica di colpi d arma da fuoco nei cruciverba: la soluzione è Sventagliata

SVENTAGLIATA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 12 lettere Sventagliata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sventagliata? Sventagliata indica una raffica di colpi d'arma da fuoco sparati in rapida successione, creando un effetto di diffusione o estensione. È spesso usata anche in senso figurato per descrivere un insieme di parole o atti veloci e intensi. In ambito cinematografico o giornalistico, aiuta a rendere l’idea di un’azione violenta e concentrata, aggiungendo dinamicità alle narrazioni.

Hai davanti la definizione "Raffica di colpi d arma da fuoco" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

