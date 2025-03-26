Soffrono le variazioni del tempo

SOLUZIONE: METEOROPATICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Soffrono le variazioni del tempo" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Soffrono le variazioni del tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Meteoropatici? Le persone spesso avvertono cambiamenti nell'umore e nel corpo in presenza di condizioni climatiche instabili. Questi segnali sono attribuiti a fattori atmosferici che influenzano il nostro benessere quotidiano. Si tratta di sensazioni che si manifestano con malesseri o alterazioni fisiologiche legate alle variazioni del clima. Tali effetti sono comunemente chiamati meteoropatici, poiché riflettono l'impatto delle variazioni meteorologiche sul nostro organismo.

In presenza della definizione "Soffrono le variazioni del tempo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Soffrono le variazioni del tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Meteoropatici:

M Milano E Empoli T Torino E Empoli O Otranto R Roma O Otranto P Padova A Ancona T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Soffrono le variazioni del tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

