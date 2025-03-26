Soffrono le variazioni del tempo
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Soffrono le variazioni del tempo' è 'Meteoropatici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: METEOROPATICI
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Soffrono le variazioni del tempo" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Soffrono le variazioni del tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Perché la soluzione è Meteoropatici? Le persone spesso avvertono cambiamenti nell'umore e nel corpo in presenza di condizioni climatiche instabili. Questi segnali sono attribuiti a fattori atmosferici che influenzano il nostro benessere quotidiano. Si tratta di sensazioni che si manifestano con malesseri o alterazioni fisiologiche legate alle variazioni del clima. Tali effetti sono comunemente chiamati meteoropatici, poiché riflettono l'impatto delle variazioni meteorologiche sul nostro organismo.
Le 13 lettere della soluzione Meteoropatici:
