Significato della soluzione per: Come il linguaggio di un determinato gruppo

Aggettivo

Gergo (per certi versi analogo a slang, in inglese, e ad argot, in francese) è un termine usato per definire delle varietà di lingua che vengono utilizzate da specifici gruppi di persone e che si sono sensibilmente allontanate dalla lingua o dal dialetto parlato di norma in zona.

gergale m e f sing (pl.: gergali)

del gergo o dei gerghi un dizionario gergale registra le parole utilizzate, specialmente nel passato dai delinquenti, dai reclusi, dai militari e dagli artigiani, con le rispettive traduzioni in italiano modo di parlare colloquiale (per estensione) conversazione "veloce", "spedita"

Sillabazione

ger | gà | le

Pronuncia

IPA: /der'gale/

Etimologia / Derivazione

da gergo

Sinonimi

dialettale

Parole derivate