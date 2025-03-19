Il valore del danno

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il valore del danno' è 'Entità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENTITÀ

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Perché la soluzione è Entità? Quando si parla di danno, si fa riferimento al valore che esso assume, ovvero quanto effettivamente si perde o si subisce a causa di un evento avverso. La quantificazione di questa perdita può variare molto a seconda delle circostanze e delle entità coinvolte. La valutazione corretta permette di capire l'impatto reale e di agire di conseguenza. Alla fine, conoscere il valore del danno aiuta a gestire meglio le conseguenze di ogni situazione.

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Il valore del danno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Entità

In presenza della definizione "Il valore del danno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Entità'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il valore del danno
  • Risposta: ENTITÀ
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: E_____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: À

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola
T Torino
À -

La soluzione 'Entità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il valore del danno". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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