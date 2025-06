Dànno valore agli assegni nei cruciverba: la soluzione è Firme

FIRME

Curiosità e Significato di Firme

Approfondisci la parola di 5 lettere Firme: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Firme? Il termine FIRME si riferisce alle firme poste sugli assegni, che conferiscono validità e autorizzazione al pagamento. Sono il segno distintivo di chi emette l'assegno, attestando la propria volontà di effettuare la transazione. In sostanza, dare valore agli assegni significa affidarsi alle firme per garantire sicurezza e certezza nelle operazioni finanziarie. Un elemento fondamentale per la loro validità.

Come si scrive la soluzione Firme

Stai cercando la risposta alla definizione "Dànno valore agli assegni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

R Roma

M Milano

E Empoli

