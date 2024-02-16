Tira cannonate in cielo

Home / Soluzioni Cruciverba / Tira cannonate in cielo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tira cannonate in cielo' è 'Antiaerea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTIAEREA

Perché la soluzione è Antiaerea? Quando un esercito utilizza armi per colpire bersagli aerei o a lunga distanza, si tratta di un sistema che protegge il territorio dai raid nemici. Questo tipo di armamento è fondamentale per difendere le basi e le città, impedendo agli aerei ostili di attaccare con successo. La sua funzione principale è quella di neutralizzare i pericoli provenienti dal cielo, sparando proiettili o missili in alto per intercettare e abbattere i velivoli avversari.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tira cannonate in cielo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tira cannonate in cielo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tira cannonate in cielo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Antiaerea

Per risolvere la definizione "Tira cannonate in cielo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tira cannonate in cielo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Antiaerea:

A Ancona N Napoli T Torino I Imola A Ancona E Empoli R Roma E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tira cannonate in cielo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tipo di difesa militareUna batteria che spara in altoTira sempre in altoChi le tira si spegneGira e rigira alla fine tira fuori la sua materia grigiaSpecie di rete che si tira a braccio verso terraTira il rimorchioChiazze bianche nel cielo