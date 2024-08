La Soluzione ♚ Opera militare di difesa La soluzione di 14 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FORTIFICAZIONE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente FORTIFICAZIONE

Curiosità su Opera militare di difesa: Le fortificazioni sono in generale costruzioni militari progettate per la difesa in guerra e nelle basi militari. Sono state costruite fortificazioni per molte migliaia di anni con modalità differenti e sempre più complesse. Una fortificazione è una qualsiasi protezione utilizzata per difendersi dalle azioni offensive del nemico. Il termine deriva dal latino tardo fortificatio -onis.

Altre Definizioni con fortificazione; opera; militare; difesa; L opera di Sammartino che si ammira a Napoli; L opera in latino; L opera con Vissi d arte vissi d amore; Dispensa militare; Banda militare; Quello militare non è mai incompreso; A difesa delle antiche città; Una difesa delle navi da guerra; Affronta la difesa in un processo;