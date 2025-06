Piccolo crostaceo che si difende avvolgendosi a palla nei cruciverba: la soluzione è Onisco

Home / Soluzioni Cruciverba / Piccolo crostaceo che si difende avvolgendosi a palla

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piccolo crostaceo che si difende avvolgendosi a palla' è 'Onisco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONISCO

Curiosità e Significato di "Onisco"

La parola Onisco è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Onisco.

Perché la soluzione è Onisco? L'onisco è un piccolo crostaceo terrestre noto per la sua capacità di proteggersi arrotolandosi su sé stesso, creando così una robusta palla difensiva. Questo comportamento naturale gli permette di difendersi dai predatori e di sopravvivere in ambienti umidi e ombrosi. In breve, l'onisco è il piccolo scudo dei boschi e delle aree verdi, un esempio affascinante di adattamento della natura.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un crostaceo come il porcellino di S AntonioIl crostaceo che si prende commettendo uno sbaglioSi girano per il piccolo schermoSi difende con le parate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Onisco

Non riesci a risolvere la definizione "Piccolo crostaceo che si difende avvolgendosi a palla"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C A E T T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRECATE" TRECATE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.