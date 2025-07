Un crostaceo come il porcellino di S Antonio nei cruciverba: la soluzione è Onisco

Home / Soluzioni Cruciverba / Un crostaceo come il porcellino di S Antonio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un crostaceo come il porcellino di S Antonio' è 'Onisco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONISCO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Onisco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Onisco.

Perché la soluzione è Onisco? L'onisco è un piccolo crostaceo terrestre, simile a un granchio, capace di arrampicarsi e vivere sotto pietre o foglie. Con il suo carapace duro, protegge il suo corpo mentre si sposta lentamente nel suo habitat umido. Spesso chiamato porcellino di S. Antonio per la sua forma compatta, l'onisco è un esempio affascinante di adattamento alla vita terrestre.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sostiene romanzo di Antonio Tabucchi 1994Un pregiato crostaceoUn film di successo con Madonna e Antonio BanderasAntonio grande scultore neoclassicoIl crostaceo che si prende commettendo uno sbaglio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Un crostaceo come il porcellino di S Antonio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

I N N A T R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRANNI" TIRANNI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.