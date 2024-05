La Soluzione ♚ Incurvato in avanti nella parte alta della schiena La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INGOBBITO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INGOBBITO

Significato della soluzione per: Incurvato in avanti nella parte alta della schiena Valerio Morucci (Roma, 22 luglio 1949) è un ex brigatista italiano. Ebbe una lunga militanza nelle file di Potere Operaio, gruppo della sinistra extraparlamentare legato all'area del marxismo operaista, all'interno del quale figurò quale uno dei suoi maggiori esponenti e dove ricoprì anche il ruolo di responsabile del servizio d'ordine. Esperto e appassionato d'armi, fu tra i primi a sostenere la necessità della lotta armata, costituendo inizialmente piccole strutture clandestine assieme a militanti di altri gruppi dell'estrema sinistra capitolina.

Altre Definizioni con ingobbito; incurvato; avanti; nella; parte; alta; schiena;