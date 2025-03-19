Ortaggio ricco di ferro

Home / Soluzioni Cruciverba / Ortaggio ricco di ferro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ortaggio ricco di ferro' è 'Spinacio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPINACIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ortaggio ricco di ferro" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ortaggio ricco di ferro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Spinacio? Lo spinacio è una pianta appartenente alla famiglia delle Chenopodiacee, conosciuta per il suo elevato contenuto di ferro e altre sostanze nutritive. Questo ortaggio a foglia verde viene spesso utilizzato in insalate, zuppe e piatti caldi, contribuendo a un'alimentazione equilibrata e ricca di minerali essenziali. La sua versatilità e i benefici per la salute lo rendono uno degli ortaggi più apprezzati in cucina.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ortaggio ricco di ferro nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Spinacio

La definizione "Ortaggio ricco di ferro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ortaggio ricco di ferro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Spinacio:

S Savona P Padova I Imola N Napoli A Ancona C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ortaggio ricco di ferro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Minerale ricco di ferroLago asiatico che era ricco di salmoniUn ortaggio poco apprezzatoCambiano vetro in ferroUn ferro del golfista