Minerale ricco di ferro

Sostantivo

Curiosità su: La pirite (abbreviazione Py) è un minerale molto comune composto da per-solfuro di ferro (II) (FeS2), come la marcasite, che prende il nome dal termine greco p pyr (fuoco) poiché produce scintille se percosso con un pezzo di metallo. Per via del suo color oro era nota in passato come l'oro degli stolti; se riscaldata alla fiamma emette una miscela di solfuri dal classico odore di uova marce.

pirite ( approfondimento) f sing (pl.: piriti)

(geologia) (chimica) (mineralogia) minerale comune formato da disolfuro di ferro la pirite si presenta in cristalli cubici, pentagonododecaedrici od ottaedrici

Sillabazione

pi | rì | te

Pronuncia

IPA: /pi'ri.te/

Etimologia / Derivazione

dal latino pyrites che deriva dal greco pt che deriva da p cioè "fuoco"

Parole derivate