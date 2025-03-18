Se ne corre una molto affollata a New York

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se ne corre una molto affollata a New York' è 'Maratona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARATONA

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Perché la soluzione è Maratona? La maratona è una corsa di lunga distanza molto popolare, spesso molto affollata, che si svolge in città come New York. Questa gara attira migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo, tutti pronti a sfidare i propri limiti su un percorso impegnativo. La maratona rappresenta anche un evento sociale e culturale, un modo per unire persone di diverse origini attraverso la passione per la corsa. La città di New York diventa così il palcoscenico di questa grande manifestazione sportiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se ne corre una molto affollata a New York". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Se ne corre una molto affollata a New York nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Maratona

Se la definizione "Se ne corre una molto affollata a New York" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se ne corre una molto affollata a New York" conferma che la soluzione 'Maratona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Maratona

M Milano A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se ne corre una molto affollata a New York" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maratona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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