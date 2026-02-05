Grande battaglia dell antichità

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande battaglia dell antichità" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande battaglia dell antichità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Maratona? La maratona richiama un'importante gara dell'antichità, simbolo di resistenza e coraggio. Questa corsa, ispirata a un'epica impresa, rappresenta la prova di forza tra popoli e culture. Oggi è un evento che sfida i corridori a superare limiti fisici, mantenendo vivo il ricordo di un episodio storico memorabile. La maratona unisce passato e presente, celebrando la determinazione umana di fronte alle sfide più dure.

Per risolvere la definizione "Grande battaglia dell antichità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande battaglia dell antichità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Maratona:

M Milano A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande battaglia dell antichità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

