SOLUZIONE: MARATONA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Impegna podisti per oltre quarantadue chilometri" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impegna podisti per oltre quarantadue chilometri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Maratona? Una corsa lunga e impegnativa che richiede resistenza e determinazione, spesso organizzata come grande evento sportivo. Attraversa città e paesaggi, mettendo alla prova la forza e la volontà di chi la affronta. È una prova di resistenza che richiede preparazione e perseveranza, simbolo di sfida e di passione per il running.

Per risolvere la definizione "Impegna podisti per oltre quarantadue chilometri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impegna podisti per oltre quarantadue chilometri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Maratona:

M Milano A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impegna podisti per oltre quarantadue chilometri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

