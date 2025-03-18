La cassa delle costole

SOLUZIONE: TORACICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La cassa delle costole" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cassa delle costole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Toracica? La parte del corpo che protegge gli organi vitali all’interno del torace è costituita da ossa robuste e flessibili. Questa struttura permette anche di respirare, grazie alla sua mobilità. È fondamentale per la protezione di cuore e polmoni, offrendo supporto alla gabbia toracica. La sua forma e funzione sono essenziali per la nostra salute e benessere. La regione che comprende questa struttura si chiama appunto toracica.

La soluzione associata alla definizione "La cassa delle costole" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cassa delle costole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Toracica:

T Torino O Otranto R Roma A Ancona C Como I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cassa delle costole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

