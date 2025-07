È costituita da costole e sterno nei cruciverba: la soluzione è Gabbia Toracica

Home / Soluzioni Cruciverba / È costituita da costole e sterno

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È costituita da costole e sterno' è 'Gabbia Toracica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GABBIA TORACICA

Curiosità e Significato di Gabbia Toracica

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Gabbia Toracica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gabbia Toracica? La gabbia toracica è una struttura ossea formata da costole e sterno che protegge organi vitali come cuore e polmoni. È fondamentale per la respirazione e il sostegno del busto. Questa robusta architettura permette ai polmoni di espandersi e contrarsi durante il respiro, garantendo funzionalità essenziale per la vita quotidiana. In breve, è il custode della nostra salute interna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Venne costituita nel 1957Fu costituita fra Stati musulmani tra cui l EgittoLa cassa con le costoleLa sua cassa armonica è costituita da una zuccaFemori costole clavicole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gabbia Toracica

Se ti sei imbattuto nella definizione "È costituita da costole e sterno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

B Bologna

B Bologna

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

A Ancona

C Como

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A P N T I E O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIENOTTA" PIENOTTA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.