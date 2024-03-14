La cassa con le costole

SOLUZIONE: TORACICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La cassa con le costole" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cassa con le costole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Toracica? La parola si riferisce alla regione del corpo composta dalle costole e dalla gabbia toracica, che protegge gli organi vitali come cuore e polmoni. È una parte fondamentale della struttura ossea del torace, contribuendo alla respirazione e alla stabilità del busto. La zona toracica si estende dalla base del collo fino all’addome, formando un compartimento essenziale per le funzioni respiratorie e circolatorie.

In presenza della definizione "La cassa con le costole", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cassa con le costole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Toracica:

T Torino O Otranto R Roma A Ancona C Como I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cassa con le costole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

