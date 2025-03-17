Lo sport di Tadej Pogacar
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SOLUZIONE: CICLISMO
Come completare la definizione
- Definizione: Lo sport di Tadej Pogacar
- Risposta: CICLISMO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Definizione: "Lo sport di Tadej Pogacar". Risposta: CICLISMO. Lunghezza: 8 lettere. Schema utile: C_______.
Perché la soluzione è Ciclismo? Il ciclismo di Tadej Pogacar si distingue per la sua incredibile versatilità e capacità di affrontare le salite più impegnative con determinazione. La sua tecnica raffinata e la forza fisica gli permettono di dominare le gare più prestigiose, come il Tour de France e la Vuelta a España. La sua passione per questa disciplina lo spinge a superare continuamente i propri limiti, diventando un punto di riferimento nel panorama ciclistico mondiale. La sua carriera è un esempio di dedizione e talento.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sport di Tadej Pogacar". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Soluzione per 'Lo sport di Tadej Pogacar' (8 lettere)
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sport di Tadej Pogacar" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sport di Tadej Pogacar" conferma che la soluzione 'Ciclismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Ciclismo
- Schema parole: 8
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: C_______
- Schema finale: ____ISMO
Le 8 lettere della soluzione Ciclismo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sport di Tadej Pogacar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciclismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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