Lo sport di Tadej Pogacar

Luca Bianchi | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sport di Tadej Pogacar' è 'Ciclismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CICLISMO

Come completare la definizione

  • Definizione: Lo sport di Tadej Pogacar
  • Risposta: CICLISMO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Definizione: "Lo sport di Tadej Pogacar". Risposta: CICLISMO. Lunghezza: 8 lettere. Schema utile: C_______.

Ricerche correlate

Ciclismo Ciclismo cruciverba soluzione Lo sport di Tadej Pogacar Ciclismo definizione

Perché la soluzione è Ciclismo? Il ciclismo di Tadej Pogacar si distingue per la sua incredibile versatilità e capacità di affrontare le salite più impegnative con determinazione. La sua tecnica raffinata e la forza fisica gli permettono di dominare le gare più prestigiose, come il Tour de France e la Vuelta a España. La sua passione per questa disciplina lo spinge a superare continuamente i propri limiti, diventando un punto di riferimento nel panorama ciclistico mondiale. La sua carriera è un esempio di dedizione e talento.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sport di Tadej Pogacar". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Ciclismo'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Soluzione per 'Lo sport di Tadej Pogacar' (8 lettere)

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sport di Tadej Pogacar" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sport di Tadej Pogacar" conferma che la soluzione 'Ciclismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Ciclismo

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con C
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: C_______
  • Schema finale: ____ISMO

Le 8 lettere della soluzione Ciclismo

C Como
I Imola
C Como
L Livorno
I Imola
S Savona
M Milano
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sport di Tadej Pogacar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciclismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola sport: Uno degli sport praticabili su strada o su pista Lo sport con i touchdown Le difese in alcuni sport: a uomo o a 

Definizioni con la parola tadej: La patria di Tadej Pogacar l asso del ciclismo 

Definizioni con la parola pogacar: Uno sportivo come Pogacar La patria di Tadej Pogacar l asso del ciclismo 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Uno degli sport praticabili su strada o su pistaSport su due ruote a pedaliLo sport di Coppi e BartaliLo sport al Roland GarrosLo sport del Roland GarrosLo sport praticato al Roland GarrosLo sport di Charlie BrownLo sport di Sofia Goggia

A E I G H B A R