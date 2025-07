Lo sport di Coppi e Bartali nei cruciverba: la soluzione è Ciclismo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sport di Coppi e Bartali' è 'Ciclismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICLISMO

Curiosità e Significato... La parola Ciclismo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ciclismo.

Perché la soluzione è Ciclismo? Il ciclismo è uno sport che consiste nel percorrere lunghe distanze in bicicletta, spesso su strade o piste apposite. Celebre per le sue gare estreme e i grandi campioni, rappresenta impegno, resistenza e passione. Dalla classica alle tappe del Tour, il ciclismo è un mix di strategia e fatica, capace di emozionare milioni di appassionati in tutto il mondo.

Se "Lo sport di Coppi e Bartali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

