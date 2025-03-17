Aerei con lo scafo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Aerei con lo scafo' è 'Idrovolanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDROVOLANTI

Perché la soluzione è Idrovolanti? Gli idrovolanti sono apparecchi che combinano le caratteristiche di un aereo con quelle di un'imbarcazione. Sono progettati per decollare e atterrare sia su superfici d'acqua che su piste terrestri, grazie a uno scafo speciale che permette loro di operare in ambienti acquatici. Questa versatilità li rende utili in aree remote o per operazioni di salvataggio. La loro capacità di adattarsi a diversi terreni li distingue dagli aerei tradizionali.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aerei con lo scafo" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aerei con lo scafo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Aerei con lo scafo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aerei con lo scafo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Idrovolanti:

I Imola D Domodossola R Roma O Otranto V Venezia O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aerei con lo scafo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

