CANOA

Curiosità e Significato di Canoa

Vuoi sapere di più su Canoa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Canoa.

Perché la soluzione è Canoa? Ha lo scafo affusolato indica una barca o imbarcazione con una forma snella e affusolata, progettata per muoversi velocemente e con agilità sull'acqua. La parola che cerca è canoa, un mezzo leggero e maneggevole ideale per esplorare fiumi e laghi. La sua forma aerodinamica permette di navigare con facilità e rapidità in ambienti naturali.

Come si scrive la soluzione Canoa

Hai davanti la definizione "Ha lo scafo affusolato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T S R S C E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCORTESE" SCORTESE

