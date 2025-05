Atterrano in acqua nei cruciverba: la soluzione è Idrovolanti

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Atterrano in acqua' è 'Idrovolanti'.

IDROVOLANTI

Curiosità e Significato di "Idrovolanti"

Vuoi sapere di più su Idrovolanti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Idrovolanti.

Gli idrovolanti sono aerei progettati per atterrare e decollare da superfici acquatiche, grazie a speciali galleggianti o scafi. Utilizzati in ambito civile e militare, sono ideali per operazioni in zone remote o su laghi e oceani, dimostrando versatilità nel collegare aree difficili da raggiungere via terra.

Fondo d acqua; Quelli nell acqua durano poco; Fornisce acqua calda; Relativo ad uno sport in acqua; Lo coniuga l acqua

Come si scrive la soluzione: Idrovolanti

Hai trovato la definizione "Atterrano in acqua" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

D Domodossola

R Roma

O Otranto

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

