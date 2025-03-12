Portafortuna umano

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Portafortuna umano' è 'Mascotte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASCOTTE

Perchè la soluzione è Mascotte? Una mascotte è un simbolo che porta fortuna e allegria. Spesso associata a eventi o squadre, questa figura aiuta a creare un senso di appartenenza e fiducia. La sua presenza può rendere più speciale un momento, portando con sé un pizzico di magia e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Portafortuna umano nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mascotte

Se la definizione "Portafortuna umano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mascotte'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Portafortuna umano
  • Risposta: MASCOTTE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: M_______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
S Savona
C Como
O Otranto
T Torino
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Mascotte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Portafortuna umano". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con portafortuna: Un tipo di noce considerata portafortuna come il quadrifoglio 

Con umano: Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo 