Portafortuna umano
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Portafortuna umano' è 'Mascotte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MASCOTTE
Perchè la soluzione è Mascotte? Una mascotte è un simbolo che porta fortuna e allegria. Spesso associata a eventi o squadre, questa figura aiuta a creare un senso di appartenenza e fiducia. La sua presenza può rendere più speciale un momento, portando con sé un pizzico di magia e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Portafortuna umano nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mascotte
Se la definizione "Portafortuna umano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mascotte'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Portafortuna umano
- Risposta: MASCOTTE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Mascotte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Portafortuna umano". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ha in odio il genere umano Un ciondolo portafortuna Ciondolo portafortuna Oggetto portafortuna Un raggruppamento umano
Altre definizioni collegate
Con portafortuna: Un tipo di noce considerata portafortuna come il quadrifoglio
Con umano: Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo