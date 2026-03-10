Un tipo di noce considerata portafortuna come il quadrifoglio

SOLUZIONE: TRILOBATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tipo di noce considerata portafortuna come il quadrifoglio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di noce considerata portafortuna come il quadrifoglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Trilobata? La trilobata è una noce speciale, considerata simbolo di buona sorte, simile al quadrifoglio. Questo frutto ha una forma particolare che richiama i trilobiti, antichi organismi marini fossili. La sua presenza viene spesso associata a momenti di fortuna e prosperità. Chi la possiede o la utilizza crede che possa portare energie positive e protezione. La trilobata rappresenta quindi un simbolo di auspicio e di speranza per chi la rispetta e la valorizza.

Se la definizione "Un tipo di noce considerata portafortuna come il quadrifoglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di noce considerata portafortuna come il quadrifoglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trilobata:

T Torino R Roma I Imola L Livorno O Otranto B Bologna A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di noce considerata portafortuna come il quadrifoglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

