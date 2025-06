Si paga dopo la corsa nei cruciverba: la soluzione è Tassista

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si paga dopo la corsa' è 'Tassista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASSISTA

Curiosità e Significato di Tassista

Vuoi sapere di più su Tassista? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Tassista.

Perché la soluzione è Tassista? Il termine tassista si riferisce alla persona che guida un taxi, ovvero il veicolo di trasporto pubblico a chiamata. La parola deriva da tassa, indicando il pagamento per il servizio offerto. In pratica, il tassista riceve il pagamento al termine della corsa, garantendo un servizio di trasporto rapido e comodo in città. È il professionista che ti accompagna ovunque, pagando solo alla fine del viaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un auto bianca è il suo ufficioIncassa a ogni corsaPorta in giro i suoi clientiSi paga per punizioneSi commette prendendo la borsa e la corsaQuando è libera non si paga niente

Come si scrive la soluzione Tassista

Hai davanti la definizione "Si paga dopo la corsa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

