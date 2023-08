Porta in giro i suoi clienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta in giro i suoi clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il tassista svolge il ruolo di trasportatore di passeggeri su strada. Operando come un collegamento vitale nel sistema di trasporto urbano, il tassista offre un servizio di mobilità flessibile e accessibile. Dotato di una vasta conoscenza delle strade e dell'ambiente cittadino, il tassista guida i clienti verso le loro destinazioni in modo efficiente e sicuro. Oltre a fornire un servizio di trasporto, il tassista spesso agisce anche come un "ambasciatore" informale della città, condividendo informazioni locali e racconti. L'abilità di comunicare efficacemente e di adattarsi alle esigenze dei passeggeri è fondamentale per creare un'esperienza di viaggio positiva.

